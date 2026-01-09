In einigen Wochen – spätestens im März – will die Planungsgemeinschaft Südwestthüringen, in der Landräte und Bürgermeister sitzen, die Standorte vorstellen, auf denen künftig Windräder zur Stromgewinnung aufgestellt werden können. Vorschläge kursieren hinter verschlossenen Türen bereits jetzt. Etliche Gebiete in der Meininger Region stehen im Fokus. Meine Kollegin Diana Werner-Uhlworm hat in einer beachtenswerten Recherche herausgefunden, wo überall von Behrungen bis Christes, von Jüchsen bis Dreißigacker sogenannte Windvorranggebiete vorgesehen sind. Es sind bekannte Standorte wie Vachdorf darunter, aber auch überraschende Flecken wie der Rohrer Berg zwischen Hoher Maas und Hessenkoppe, von denen bisher nie die Rede war.