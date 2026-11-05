Im Ilm-Kreis formiert sich weiter Widerstand gegen die aktuellen Pläne zum Ausbau der Windenergie in Mittelthüringen. Obwohl die ausgewiesene Fläche für Windvorranggebiete im Kreisgebiet im Vergleich zum ersten Entwurf des Sachlichen Teilplanes Wind bereits um knapp 400 Hektar auf nunmehr 1136 Hektar reduziert wurde, lehnt das Landratsamt ihn in seiner aktuellen Form offiziell ab. Landrätin Petra Enders übte im Bauausschuss zudem scharfe Kritik an den gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene und untermauerte dies mit einem umfassenden Forderungskatalog, den der Kreistag nächste Woche in seiner Sitzung beschließen soll.