Windkraft: Infoveranstaltung in Bad Rodach

Die Stadt Bad Rodach hat die Widmung eines Windvorranggebietes im Gellnhauser Forst beantragt und plant, Windkraftanlagen zu errichten. Das Windvorranggebiet liegt in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze. Von den Auswirkungen des Windradbaus wären besonders die Bürger aus Hetschbach (Gemeinde Veilsdorf) und Massenhausen (Gemeinde Straufhain) betroffen. Hetschbach liegt unmittelbar nördlich des Gebiets in Windrichtung. Die Einwohner befürchten, nur von den negativen Seiten der Anlagen – Bedrängung, Schattenwurf und Lautstärke betroffen zu sein, ohne dass es dafür einen Ausgleich gäbe. In Massenhausen hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die insbesondere damit argumentiert, dass die Anlagen nicht in den Wald gebaut werden sollten, um die dortige Natur und das Schutzgebiet „Grünes Band“ nicht zu gefährden. Ein erster Info-Termin für die Thüringer Gemeinden war im August verschoben worden.