Windkraft Infoveranstaltung in Bad Rodach

Auf Drängen der Thüringer Betroffenen kommt es nun Mitte September zu einer Info-Veranstaltung rund um die Windvorranggebiete in Bad Rodach.

 
Windkraft: Infoveranstaltung in Bad Rodach
Kommen Windräder in den Gellnhauser Forst? Foto: picture alliance/dpa

Am Mittwoch, 17. September, lädt die Stadt Bad Rodach zu einer Informationsveranstaltung rund um die Windvorranggebiete an der Grenze zu Thüringen ein. Die Veranstaltung ist explizit auch für die Einwohner der Orte Hetschbach und Massenhausen im Landkreis Hildburghausen gedacht. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr und wird im Jagdschloss Bad Rodach (Schlossplatz 5) abgehalten.

Die Stadt Bad Rodach hat die Widmung eines Windvorranggebietes im Gellnhauser Forst beantragt und plant, Windkraftanlagen zu errichten. Das Windvorranggebiet liegt in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze. Von den Auswirkungen des Windradbaus wären besonders die Bürger aus Hetschbach (Gemeinde Veilsdorf) und Massenhausen (Gemeinde Straufhain) betroffen. Hetschbach liegt unmittelbar nördlich des Gebiets in Windrichtung. Die Einwohner befürchten, nur von den negativen Seiten der Anlagen – Bedrängung, Schattenwurf und Lautstärke betroffen zu sein, ohne dass es dafür einen Ausgleich gäbe. In Massenhausen hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die insbesondere damit argumentiert, dass die Anlagen nicht in den Wald gebaut werden sollten, um die dortige Natur und das Schutzgebiet „Grünes Band“ nicht zu gefährden. Ein erster Info-Termin für die Thüringer Gemeinden war im August verschoben worden.