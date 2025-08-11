Bürgermeister Andreas Baumann versteht die Aufregung nicht. Den Bau der geplanten Windkraftanlagen in der Gemarkung Vachdorf – darunter zwei Windräder im W10-Gebiet Mittelberg-Neubrunn, ein geplanter Windpark, ein Umspannwerk auf dem Krayenberg, sieht er als wichtigen Beitrag zur Energiewende. Er denkt hierbei global und nicht regional. „Wir müssen sachlich und auf Augenhöhe diskutieren. Spaltung ist das fatalste was wir machen können“, findet er.