Wer bundesdeutsche Politdilemmata verstehen will, konnte an diesem Abend Mitte November in der thüringischen Rhön mitunter fündig werden. Die Stuhlreihen in der Feldatalhalle in Stadtlengsfeld waren nahezu vollständig gefüllt. Das Thema des Abends hatten aber zunächst die lokalen Veranstalter von „Gegenwind“ gesetzt. Es sollte darum gehen, „Wie viel Windräder braucht das Land? Wer schützt unseren Lebensraum, die RHÖN?“