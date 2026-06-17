Wer ernst genommen werden will mit Kritik, sollte in einer Stellungnahme auch nur die Fragen beantworten, die gestellt sind. In der Aussprache im Kreistag vorab der Abstimmung zur Stellungnahme des Landkreises Sonneberg zum zweiten Entwurf des Regionalplanes Südwestthüringen machte Heiko Voigt (Pro Son) recht unumwunden klar, dass er so mancher Passage, welche das Landratsamt als Vorlage eingebracht hatte, kaum für zielführend hält. Verschiedene Einwürfe hätten demnach schlicht nichts zu tun mit der Regionalplanung, bemängelte Sonnebergs Stadtchef.