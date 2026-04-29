Die Debatte um die Windenergie im Landkreis Sonneberg und an der bayerisch-thüringischen Grenze ist um ein markantes Kapitel reicher: Der Kornreuth, einst das Epizentrum des regionalen Widerstands, ist aus der aktuellen Vorplanung verschwunden. An seine Stelle treten nun neue Flächen, darunter der Klettnitzberg bei Neuenbau. Einer, der diese Entwicklung nicht nur genauestens beobachtet, sondern sie über Jahre hinweg maßgeblich mitgeprägt hat, ist Ulrich Zeiler (AfD). Als Kopf der damaligen Bürgerinitiative und politischer Akteur blickt er heute mit einer Mischung aus Genugtuung und Wachsamkeit auf die neue Planungslage.