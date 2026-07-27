Mit Gegenwind war zu rechnen. Dass er heftig werden würde, das hatten vielleicht nicht alle Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) auf der Uhr. Unisono melden die Gemeinden Schweickershausen, Straufhain, Ummerstadt und Heldburg nun starke Zweifel an den vier im Süden des Landkreises geplanten Windvorranggebieten an. Ihre Stellungnahmen liegen der RPG Südwestthüringen vor. Die Frage ist, welchen Wert die darin vorgebrachten Einwände haben und ob sie am Ende zu Änderungen im Regionalplanentwurf führen.