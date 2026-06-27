Windkraft-Gebiete CDU will "aufklären, nicht aufheizen"

Windkraft-Standort birgt Risiken für Landschaft und Kurstadt
Das aktuell ausgewiesene und rund 200 Hektar große Gebiet liege in einem bislang nicht durch Windkraft geprägten, nahezu vollständig bewaldeten Raum. Rund 40 Prozent der Fläche würden sich in einem amtlich ausgewiesenen Subrosionsgebiet befinden und damit in einem Bereich mit bekannten Senkungs- und Erdfallrisiken, wie sie an der Bahnstrecke bei Oberrohn seit Jahrzehnten dokumentiert seien. „Mehrere Ortschaften wie Unterrohn, Oberrohn, Röhrigshof, Hüttenhof, Weißendiez und Tiefenort liegen im näheren Umfeld. Auch für das Landschaftsbild, die Naherholung und die Funktion Bad Salzungens als Kurstadt sehen wir erhebliche Konflikte“, so Demski. Das alles seien legitime, fachlich belegte Gründe, die geplante Abgrenzung im Stadtgebiet kritisch zu bewerten.