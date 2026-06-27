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Windkraft-Gebiete CDU will "aufklären, nicht aufheizen"

Der Entwurf des Regionalplans zu Windvorranggebieten erhitzt die Gemüter und beschäftigt die Kommunalpolitiker. Nun meldet sich die CDU Salzunger Land zu Wort. Sie hat Einwände und fordert Reduzierung.

Windkraft-Gebiete: CDU will aufklären, nicht aufheizen
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Noch geht es nicht um den Bau konkreter Windkraftanlagen, sondern lediglich um den Entwurf des Regionalplans zu Windvorranggebieten. Foto: Peter Kneffel/dpa

Die CDU Salzunger Land sieht das geplante Windvorranggebiet W 11 „Hetzeberg“ im zweiten Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen in der vorliegenden Form kritisch. Nach der Einwohnerversammlung möchte die Partei nun ihre Position mit Blick auf die berechtigten Bedenken vor Ort einordnen.

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Worum geht es überhaupt? Der Regionalplan Südwestthüringen ist ein übergeordnetes Planwerk, das festlegt, wie der Raum in der Region genutzt werden soll. Hier wird beispielsweise geplant, wo gesiedelt, wo Landwirtschaft betrieben und wo Windenergie gebündelt werden soll. Ein sogenanntes Vorranggebiet Windenergie weist Flächen aus, auf denen die Windkraft Vorrang vor anderen Nutzungen haben soll. Bevor ein solcher Plan beschlossen wird, dürfen sich Städte, Behörden und Bürger im Rahmen einer öffentlichen Auslegung dazu äußern.

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Wichtig zum Verständnis ist, dass es sich um ein zweistufiges Verfahren handelt. Auf dieser ersten Stufe – dem Regionalplan – geht es allein um die Frage, wo Windenergie grundsätzlich Vorrang haben soll. Ein Baurecht für konkrete Windräder entsteht dadurch noch nicht. Erst auf einer zweiten Stufe, im späteren Genehmigungsverfahren, wird über einzelne Anlagen entschieden – über Standort, Höhe und Zahl. Selbst wenn das Vorranggebiet also beschlossen wird, ist über die konkreten Anlagen noch nichts entschieden, und auch an diesem nachgelagerten Verfahren ist die Stadt beteiligt.

Ein Blick in die Unterlagen lohnt

„Wir reden hier über Raumordnung, nicht über fertige Baupläne“, erklärt Enrico Demski, Vorsitzender der CDU Salzunger Land. „Der Regionalplan bringt zunächst Ordnung in die Frage, wo Windenergie überhaupt Vorrang haben soll. Ein Baurecht für konkrete Anlagen entsteht dadurch noch nicht. Das ist eine zweite, eigene Stufe, an der auch die kommunale Ebene mitwirkt. So funktioniert ein Rechtsstaat.“ Die vorgelagerte, überregionale Raumordnung für Südwestthüringen sei ein wichtiger Bestandteil der zukunftsfähigen Entwicklung der Region. Sie berücksichtige eine Vielzahl fachlicher Kriterien. „Der Blick in die Unterlagen lohnt sich für jede Bürgerin und jeden Bürger“, so Demski.

Bad Salzungen als Kurort und Tourismuszentrum gestärkt

Dass sich dieser Einblick lohne, zeige der umfangreiche Inhalt über das Thema Windkraft hinaus: „Für Bad Salzungen enthält der Regionalplan an anderer Stelle ausdrücklich positive Festlegungen. Die Stadt wird als Mittelzentrum bestätigt, also als Versorgungs- und Entwicklungsschwerpunkt für das gesamte Umland. Zugleich hebt der Plan Bad Salzungen als staatlich anerkannten Kurort und Sole-Heilbad hervor und benennt als Ziel, die Heilbadfunktion mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang zu bringen, das Kur- und Bäderwesen weiter auszubauen und die überörtlich bedeutsame Tourismusfunktion unter Nutzung der Werraaue zu stärken“, führt Enrico Demski weiter aus. Auch als Gemeinde mit überörtlich bedeutsamer Tourismusfunktion sei Bad Salzungen ausdrücklich ausgewiesen. Hinzu würden Ziele für eine bessere Anbindung an das Autobahnnetz kommen. „Der Plan eröffnet unserer Region wichtige Entwicklungschancen, weshalb es sich lohnt, ihn als Ganzes ernst zu nehmen und nur dort nachzubessern, wo es nötig ist“, stellt der Vorsitzender der CDU Salzunger Land fest.

CDU fordert sorgfältige Prüfung des Windkraft-Standorts

Grundsätzlich sei eine sichere und von anderen Ländern unabhängige Energieversorgung dabei ein wichtiges Ziel, das die CDU Salzunger Land ausdrücklich anerkennt. „Das entbindet aber nicht von der Pflicht, den vorliegenden Planentwurf sorgfältig zu prüfen und sachlich zu hinterfragen, ob ein einzelner Standort dafür wirklich geeignet ist. Genau hier setzt unsere Kritik an.“

Windkraft-Standort birgt Risiken für Landschaft und Kurstadt

Das aktuell ausgewiesene und rund 200 Hektar große Gebiet liege in einem bislang nicht durch Windkraft geprägten, nahezu vollständig bewaldeten Raum. Rund 40 Prozent der Fläche würden sich in einem amtlich ausgewiesenen Subrosionsgebiet befinden und damit in einem Bereich mit bekannten Senkungs- und Erdfallrisiken, wie sie an der Bahnstrecke bei Oberrohn seit Jahrzehnten dokumentiert seien. „Mehrere Ortschaften wie Unterrohn, Oberrohn, Röhrigshof, Hüttenhof, Weißendiez und Tiefenort liegen im näheren Umfeld. Auch für das Landschaftsbild, die Naherholung und die Funktion Bad Salzungens als Kurstadt sehen wir erhebliche Konflikte“, so Demski. Das alles seien legitime, fachlich belegte Gründe, die geplante Abgrenzung im Stadtgebiet kritisch zu bewerten.

Stadträtin Elisa Scholz (CDU) betont: „Verantwortungsbewusst zu handeln heißt für uns, aufzuklären, nicht aufzuheizen. Dass es die Raumordnung braucht, stellen wir nicht infrage, aber sie muss am richtigen Ort ansetzen und das ist unserer Ansicht nach beim Gebiet W 11 nicht der Fall.“ Daher fordert die CDU von der Planungsgemeinschaft eine erneute Prüfung und eine deutliche Reduzierung der ausgewiesenen Fläche.