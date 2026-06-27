Windkraft-Gebiete CDU will "aufklären, nicht aufheizen"

Bad Salzungen als Kurort und Tourismuszentrum gestärkt

Dass sich dieser Einblick lohne, zeige der umfangreiche Inhalt über das Thema Windkraft hinaus: „Für Bad Salzungen enthält der Regionalplan an anderer Stelle ausdrücklich positive Festlegungen. Die Stadt wird als Mittelzentrum bestätigt, also als Versorgungs- und Entwicklungsschwerpunkt für das gesamte Umland. Zugleich hebt der Plan Bad Salzungen als staatlich anerkannten Kurort und Sole-Heilbad hervor und benennt als Ziel, die Heilbadfunktion mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang zu bringen, das Kur- und Bäderwesen weiter auszubauen und die überörtlich bedeutsame Tourismusfunktion unter Nutzung der Werraaue zu stärken“, führt Enrico Demski weiter aus. Auch als Gemeinde mit überörtlich bedeutsamer Tourismusfunktion sei Bad Salzungen ausdrücklich ausgewiesen. Hinzu würden Ziele für eine bessere Anbindung an das Autobahnnetz kommen. „Der Plan eröffnet unserer Region wichtige Entwicklungschancen, weshalb es sich lohnt, ihn als Ganzes ernst zu nehmen und nur dort nachzubessern, wo es nötig ist“, stellt der Vorsitzender der CDU Salzunger Land fest.