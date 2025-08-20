In den nächsten Tagen werden sich die Mitglieder des Gemeinderats Katzhütte zu einem Windvorranggebiet in ihrer Heimatflur äußern müssen. Bis Ende August müssen sie eine Stellungnahme abgeben, erläutert Bürgermeisterin Ramona Geyer. Indessen treibt das Thema Windenergie nicht wenige um, wie jüngst eine Einwohnerversammlung am Herrenhaus zeigte. Etwa 70 Gäste kamen und Dank der warmen Temperaturen bot sich an, die Versammlung ins Freie zu verlegen. Allerdings kamen auch Einwohner aus der Nachbarschaft, aus Großbreitenbach im Ilm-Kreis. Immerhin ist das Windvorranggebiet in der Katzhütter Flur nicht das einzige, denn in Sichtweite gibt es ein weiteres auf Großbreitenbacher Gemarkung. Katzhütte wäre damit, sofern die Windvorranggebiete durchgehen, im Nordwesten und Südwesten von Windparks umgeben.