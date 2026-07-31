Ach wie schön lässt sich doch fränkische Eintracht zelebrieren, wenn es mit Bier, Bratwürsten und Klößen passiert! Wie darletzt in Ummerstadt geschehen, zum großen Freudenfest von 35 Jahren Deutsche Einheit. Wir haben uns alle lieb, lautete da das Motte – egal ob Thüringer und Bayer, denn im Herzen sei man ja fränkisch verbrüdert und verschwestert. Abseits derlei Hochämter, wenn es ums Geschäftliche oder um den eigenen Vorteil geht, geht man nicht so zimperlich miteinander um. Bestes Beispiel sind die Planungen auf Thüringer und Bayerischer Seite zu Windvorranggebieten, die bei den beiden Gemeinden Massenhausen und Hetschbach sozusagen aneinandergeraten.