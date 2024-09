In der ersten Woche sollen die Übungen mit "Christoph 1" im Ski- und Wandergebiet Sudelfeld, im Münchner Olympiapark und am Langwieder See stattfinden. In der darauffolgenden Woche stehen dann mit "Christoph Murnau" Rettungen in den Alpen am Wetterstein und am Walchensee an, wie es weiter heißt.