Windenergie: Weniger Windstrom in Thüringen erzeugt

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wurde im ersten Quartal weniger Strom erzeugt - vor allem die Windräder im Freistaat lieferten deutlich weniger Energie. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervor. Danach wurden von Januar bis Ende März im Freistaat insgesamt rund 2.757 Gigawattstunden Strom in das Netz eingespeist. Das waren knapp zehn Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Stromanteil aus erneuerbaren Quellen verringerte sich von 64 Prozent auf 55 Prozent und damit rund 1.519 Gigawattstunden.