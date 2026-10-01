Windenergie Rekord-Windrad in der Lausitz - Praxistest steht noch bevor

Es ist von einer konstanteren Einspeisung die Rede. Erneuerbare Energie soll so auch an Standorten mit geringem Windaufkommen besser erzeugt werden können.

Der Höhenwindturm soll einmal Strom für bis zu 7.500 Haushalte produzieren können. Die Pilotanlage wird dem Unternehmen zufolge mit einer Nennleistung von 3,8 Megawatt in Betrieb genommen. Zukünftige Anlagen sollen laut Unternehmen mehr als 7 Megawatt erreichen.

Meilenstein für die Zukunft der Windparks?

Das Projekt in Südbrandenburg bezeichnet der Windenergie-Verband zunächst vor allem als Machbarkeitsdemonstration: Der Gittermastturm sei kein Serienprodukt. "Entscheidend wird deshalb sein, welche Betriebsdaten die Anlage liefert und ob sie die in den Windgutachten prognostizierten Erträge tatsächlich erreicht", so der Verband.

Was plant das Unternehmen in Zukunft?

Gicon nennt Pläne, Anfang der 2030er Jahre mit der Serienfertigung zu beginnen. Allein in Deutschland bestehe derzeit das Potenzial, bis zu 4.000 Höhenwindtürme in bestehenden Windparks als sogenannte "zweite Etage" nachzurüsten, so der Entwickler.

Gemeinsam mit der Bundesagentur für Sprunginnovationen werde ein Konzept für die Vermarktung erarbeitet. Es gebe einen Austausch mit mehreren potenziellen Partnern aus der Windenergiebranche. Es muss sich aber auch zeigen, ob Genehmigungen für extrem hohe Windtürme in der Praxis schwieriger zu bekommen sind.