Zeitgleich tagten am Montag die Stadträte von Lauscha und Neuhaus am Rennweg. Und beide Gremien beschäftigten sich unabhängig voneinander mit der identischen Thematik, dem zweiten Entwurf des Regionalplans für Südwestthüringen und den in dem Papier ausgewiesenen Windvorranggebieten. Derer drei sind’s im gesamten Landkreis Sonneberg, jenes am Hohen Schuss erstreckt sich rechts und links des Rennsteigs auf der gemeinsamen Gemarkung von Sonneberg und Neuhaus am Rennweg, ein Zipfelchen ragt auf Lauschaer Gebiet hinein.