Windräder erzeugen Strom. Und Ungemach. Letzteres ist nicht neu und es ist verständlich. Denn wo immer Windräder gebaut werden, sind Menschen betroffen. Menschen, die eigene Ansichten haben, sich Sorgen machen, ihre Lebenswirklichkeit verteidigen. Das gilt es ernst zu nehmen. Diskussionen über den Sinn oder Unsinn von Windrädern sind daher auch Prüfsteine unseres demokratischen Zusammenlebens. Und ja, es ist gewiss kein Fehler, gelegentlich daran zu erinnern, dass der Bürger in diesem Land der Souverän ist. Und die Regierung nur sein Dienstleister, den er sich von seinem Geld leistet zwecks Erledigung von Verwaltungsaufgaben.