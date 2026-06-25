Windenergie: Beschluss schließt auf 98 Prozent der Fläche Windräder aus

„Windräder sind kein Teufelszeug, aber Vorsicht ist geboten“

Er habe einige Studien von Professor Christian-Friedrich Vahl, Direktor der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der Mainzer Universitätsmedizin, gelesen. Dieser war in Wasungen zitiert worden. Und diese so verstanden, dass Vahl nicht behaupte, dass „Windräder Teufelszeug“ seien, aber dass man deren Auswirkungen auch nicht unterschätzen dürfe. Laut Vahl seien bei Studien, die in Paderborn und Bielefeld gelaufen seien, festgestellt worden, dass Menschen, die von Windrädern umzingelt leben, öfter als normalerweise Herzprobleme aufgetreten seien. Professor Vahl spreche sich dafür aus, den Abstand von Windrädern zu Dörfern deshalb von einem auf zwei Kilometer zu erweitern. Auch über Mikroplastik habe er sich belesen, sei aber immer noch „nicht aussagefähig“ und habe sich „kein abschließendes Bild“ von der Mehrbelastung durch den Abrieb von Windrädern machen können. Fest stehe, dass Mikroplastik „eines der größten Umweltprobleme“ überhaupt sei. Allerdings gelte als Hauptverursacher der Abrieb von Autoreifen.