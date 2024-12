Windehausen: Erinnerung an Weihnachtshochwasser prägt Fest

Hohe Hilfsbereitschaft

Viele Menschen hatten für die Hochwasseropfer gespendet, bei Benefizkonzerten und in Gottesdiensten wurde Geld gesammelt. Aus diesen Spenden und aus Mitteln des Vereins Thüringer Hilfsfonds gingen rund 300.000 Euro an die Flutgeschädigten, das Land habe in etwa gleicher Höhe aufgestockt, sagte Marquardt. Die Gelder seien inzwischen ausgezahlt worden. "Das ging schnell für eine solche Katastrophe." Das Geld ging an Menschen, deren Versicherung keine Elementarschäden wie durch Hochwasser oder aufsteigendes Grundwasser deckte.