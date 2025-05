Wind- und Sonnenstrom: Energiegenossenschaften im Trend - trotz billigen Stroms

München (dpa/lby) - Energiegenossenschaften zum Bau und Betrieb neuer Windräder und Solaranlagen haben in Bayern trotz niedriger Börsenpreise und widrigen Wetters Zulauf. Ende vergangenen Jahres gab es bereits 346 Energiegenossenschaften im Freistaat, 17 mehr als ein Jahr zuvor, wie der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) mitteilte. Prozentual entspricht das einem kräftigen Plus von fünf Prozent. Dabei waren 2024 weder das Wetter noch die Rahmenbedingungen besonders günstig: Die Umsätze der Energiegenossenschaften gingen um 30 Millionen Euro auf 431 Millionen Euro zurück. Das lag laut GVB sowohl an günstigeren Strompreisen als auch an weniger Sonnenstunden.