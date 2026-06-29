Wimbledon Was Zverevs Diabetes-Erkrankung bedeutet

Die Folge: In den ersten 45 Minuten des Halbfinals nahm Zverev nach eigenen Worten ein Glucose-Gel nach dem anderen und dadurch knapp 350 Gramm Zucker zu sich. Er habe sich "scheußlich gefühlt". Es sei in den zehn oder elf Jahren, in denen er den Sensor trage, zum ersten Mal passiert.

Wie schnell kann sich der Zuckerwert beim Sport verändern?

Das ist schwer vorherzusagen und hängt von vielen Faktoren ab. Je nach Art der Sportart, ob Ausdauersport, Sprint oder ein Sport mit langen und wechselnden Intensitäten wie Tennis, kann der Blutzuckerspiegel unterschiedlich reagieren. Der Schlaf, die Tageszeit, Wetter und Stress, listet Breitenbach als Faktoren auf. Es mache etwa einen Unterschied, ob es sich um entscheidendes Match handele oder ein Vorrundenspiel.

Was passiert bei Hitze?

Auch die Hitze kann sich auf den Zuckerwert auswirken. "Beim Typ-1-Diabetiker verstärken die hohen Temperaturen die Aufnahme von gespritztem Insulin. Die Gefäße weiten sich, das Insulin wird schneller aufgenommen. Da ist die Gefahr, dass ein Typ-1-Diabetiker in der Sonne liegt und niemand merkt, dass er in ein Zuckerloch fällt", erklärte Breitenbach.

Zudem verliere Insulin in der Hitze, bei mehr als 30 Grad und Sonneneinstrahlung seine Wirksamkeit. "Ich muss mein Insulin, wenn ich Pens zum Beispiel habe, um Insulin zu spritzen, kühl aufbewahren. Die kann ich nicht in der Sonne liegen lassen. Ein Typ-1-Diabetiker sollte im Sommer im Schwimmbad die Pens in der Kühltasche lagern, jedoch ohne Kontakt zu Kühlmodulen, damit das Insulin nicht einfriert."

Zverev selbst erzählt oft, dass er die Hitze mag. Seinem Spielstil kommen hohe Temperaturen entgegen.

Inwiefern ist Sport für Diabetiker geeignet?

Als Kind bekam Zverev von den Ärzten zu hören, er solle sich Profisport abschminken. Doch er bewies das Gegenteil. "Eigentlich gibt es heutzutage keine Einschränkung. Klar muss man vorsichtig sein, aber von vornherein zu sagen, ich kann keinen Sport machen mit Typ-1-Diabetes, ist ein falscher Ansatz", sagte Breitenbach. "Eine sport-medizinische Beratung, Hilfegruppen und Erfahrung von Menschen mit Diabetes eröffnen viele Möglichkeiten."

In ganz unterschiedlichen Sportarten gibt es sehr erfolgreiche Athleten mit Diabetes. Dazu zählt der 2023-Weltmeister im Hockey, Timur Oruz, Bundesliga-Fußballerin Sandra Starke (RB Leipzig) und Ex-Gewichtheber Matthias Steiner, Olympiasieger von 2008.