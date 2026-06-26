Wimbledon Serena ist zurück - Wie die Tennis-Welt aufs Comeback blickt

Fragezeichen hinter der Form

Doch was ist Serena Williams nun imstande zu leisten? Im Doppel dürfte den Schwestern mehr zuzutrauen sein als Serena Williams im Einzel. Gemeinsam haben die beiden drei Olympia-Goldmedaillen und 14 Grand-Slam-Titel gewonnen. Sechs Wimbledon-Titel schmücken ihre gemeinsame Bilanz. Der letzte ist allerdings schon zehn Jahre her - ebenso wie Serena Williams' letzter Einzel-Triumph beim Rasenklassiker.

"Es wird einfach unglaublich sein, da rauszugehen. Es kommt mir irgendwie unwirklich vor", sagte Venus Williams, die noch sporadisch auf der Tour dabei ist. "Wir wissen, dass wir beide das Potenzial haben, großartig zu spielen. Also hoffen wir, dass wir das umsetzen können."

Aber wie stark ist Serena Williams noch im Einzel? Becker sieht auch ein Risiko für die Marke Serena Williams. "Wenn, muss sie gewinnen. Sie muss das Turnier nicht gewinnen, aber ein paar Matches soll sie gewinnen. Dann ist alles gut."