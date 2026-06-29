Wimbledon Nächster Wow-Auftritt von Tennisspielerin Osaka

Die frühere Weltranglisten-Erste kam zu ihrem Erstrundenmatch beim dritten Grand Slam des Jahres gegen die Französin Elsa Jaquemot mit einer Art abgewandeltem Kimono ganz in Weiß und mit schwingenden Ärmeln auf den Platz. Vor dem Einschlagen legte Osaka ihr Outfit ab. In Wimbledon ist vorgeschrieben, dass die Kleidung der Tennisprofis fast ausschließlich weiß sein muss.