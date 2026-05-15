Vor etwas mehr als vier Wochen war es erstmals bemerkbar: Zwei Störche richten sich häuslich ein auf dem Schornstein an der alten Gärtnerei. Und wer da meinte, dieser könne nach der Umgestaltung des Terrains zum Spielplatz doch eigentlich weg, stellte nun fest: Da schafft die Natur Tatsachen, mit denen keiner gerechnet hat. Wie man hört, betrachten einige die lange Esse jetzt wieder mit anderen Augen und verfolgen das Geschehen mit großer Neugier. Sogar eine Storchenkamera soll in Planung sein. Am Männertag wie auch zuvor baute ein Weißstorch-Pärchen fleißig weiter am Nest. Unten wird mitgefiebert: Hoffentlich fällt dieses nicht herunter. Es steht nämlich etwas windschief am Rande des Schornsteines. Ein Blitzableiter und eine Aufstiegshilfe sind mit integriert, wissen Beobachter.