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Wilhelmsburg Schmalkalden Museum trotzt Baustelle mit starkem Jahresprogramm

Zwischen Baugerüst und Bühne: Das Museum Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden lockt auch 2026 mit Kunst, Kultur – und „Hexen vor Gericht“.

Wilhelmsburg Schmalkalden: Museum trotzt Baustelle mit starkem Jahresprogramm
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Diese Ansicht auf das Schloss hatten Einheimische und Gäste das letzte Mal vor zwei Jahren. Seitdem behindert ein Gerüst den Blick auf die Wilhelmsburg. Foto: Marcus Glahn

Bauarbeiten prägen seit Langem das Bild von Schloss Wilhelmsburg – in diesem Jahr aber ganz besonders. Wege sind eingeschränkt, Abläufe komplizierter als gewohnt. Und doch zeigt das Museumsteam um Direktor Dr. Kai Lehmann eindrucksvoll: Kunst und Kultur finden statt – und das mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2026, das Besucherinnen und Besucher bewusst wieder auf den Berg ziehen soll.

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Junge Talente begeistern beim Konzertauftakt

Den Auftakt macht am Mittwoch, 20. Mai, das Konzert der Musikschule Schmalkalden unter dem Motto „Schüler spielen für Schüler“. Junge Musikerinnen und Musiker präsentieren in vielfältigen Besetzungen ihr Können – von klassischen Werken über Filmmusik bis hin zu modernen Arrangements. Das Konzert richtet sich besonders an ein junges Publikum und zeigt, wie lebendig musikalische Nachwuchsarbeit in der Region ist.

Chorfestival: Klang und Architektur verschmelzen

Ein besonderes Erlebnis verspricht das Wochenende vom 19. bis 21. Juni. Die Thüringer Chorschätze – organisiert vom Residenzverbund Schatzkammer Thüringen in Zusammenarbeit mit dem Chorverband Thüringen – gehen in die nächste Runde, auch in Schmalkalden. In den historischen Räumen des Renaissanceschlosses verschmelzen Architektur und Klang zu einer einzigartigen Atmosphäre. Zum Auftakt am Freitag, 19. Juni, gestalten der Mühlenchor Albrechts und der MGV Zella-Mehlis/MC Rotterode das Programm im Riesensaal. Am Samstag, 20. Juni, folgen am Vormittag der Gesangverein Zella-Mehlis 1980 und das Vokalensemble „Vokalissimo“ aus Zella-Mehlis unter der Leitung von Christa Buchwald, bevor am Nachmittag die Chorgemeinschaft Bahragrund Behrungen, der Volkschor Lobeda 1847 e. V. und der Gesangverein Polyhymnia auftreten. Den Abschluss bildet der Sonntag, 21. Juni, der Chor „Berliner Klangvielfalt“ und der Gospelchor Apolda.

Kunstauktion im Schloss: Kulturprojekte profitieren am 5. Juli

Am Sonntag, 5. Juli, steht die Veranstaltung „Kunst für den guten Zweck“ auf dem Programm – eine große Benefiz-Auktion im Schloss. Viele Kunstwerke aus Grafik, Malerei und Buchkunst warten auf neue Liebhaber, darunter Werke der „Leipziger Schule“, des Bauhauses und anderer internationaler Künstler wie Max Klinger, Gerhard Marcks, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Joan Miró. Armin Müller-Stahl, Marc Chagall und Joseph Beuys, mit vielseitige Motiven – von klassischer Moderne bis zu zeitgenössischen Arbeiten. Die Veranstalter versprechen einen spannenden Tag mit einem Live-Auktionator, der Lose aufruft, Gebotsschritte vorgibt und letztlich den Zuschlag erteilt. Ob Sammler, Kunstliebhaber oder Neugierige: Dieser Tag bietet die Gelegenheit, einmalige Werke direkt zu ersteigern.

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Wilhelmsburg Schmalkalden: Neue Heimat für verborgene Schätze

12.03.2026 12:00 Wilhelmsburg Schmalkalden Neue Heimat für verborgene Schätze

Weil die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden gerade umfangreich saniert, mussten Archivräume des Museums umziehen. Das hat auch eine gute Seite.

Bereits ab 11 Uhr können die Kunstwerke besichtigt werden, die Versteigerung beginnt um 15 Uhr im Riesensaal. Ein Teil der Erlöse kommt gemeinnützigen Kulturprojekten zugute und unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung der Veranstaltung.

„Stimmwechsel“ begeistert mit vielseitigem Konzertprogramm

Musikalisch geht es weiter am Sanstag, 22. August, wenn das Vokalensemble „Stimmwechsel“ zu einem abendlichen Konzert in den Riesensaal einlädt. Das Ensemble, das seit über zwei Jahrzehnten gemeinsam musiziert, bietet ein vielseitiges Programm von klassischer Chormusik über Gospel bis hin zu Jazz, Pop sowie Film- und Musicalmelodien – überwiegend a cappella, ergänzt durch Klavier und Percussion.

Barocke Klänge verzaubern Schloss Wilhelmsburg

Am Samstag, 5. September, 15 Uhr, folgt mit „Viaggio in Paradiso“ ein barockes Konzerterlebnis. Werke von Händel, Bach, Vivaldi und Telemann werden von den drei herausragenden Künstlern Kerstin Auerbach (Contralto), Wiebke Lennardt (Blockflöte) und Conrad Meinel (Violoncello) eindrucksvoll interpretiert. Eine berührenden und sinnliche musikalische Reise voller Eleganz, Virtuosität und Ausdruckskraft. Die Karte kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Tageskasse 18 Euro.

Depeche Mode Trilogie: Nostalgie pur für Fans

Ebenfalls am Samstag, 5. September, lädt die Lesung „Die Depeche Mode Trilogie“ zu einem unterhaltsamen und nostalgischen Abend ein. Autor Sascha Lange geht nach seiner erfolgreichen Lesetour zu Depeche Mode 2023/2024 mit einem neuen, reich bebilderten Programm aus allen drei Büchern erneut auf Lesetour. Ein enthaltsamer Abend voller Fanliebe, Nostalgie und Überraschendem über die Lieblingsbands von zehntausenden Menschen in Deutschland und weltweit.

Klassikgenuss mit dem Südthüringer Kammerorchester

Den Abschluss des Kulturjahres bildet am Samstag, 10. Oktober, ein Konzert des Südthüringer Kammerorchesters im Riesensaal. In der eindrucksvollen Kulisse des historischen Festsaals erwartet das Publikum ein klassisches Konzerterlebnis auf hohem Niveau.Nähere Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Muße, Buchpremiere und Weihnachtsmarkt

Neben diesen fest terminisierten Veranstaltungen dürfen sich Besucherinnen und Besucher in 2026 auf weitere Höhepunkte freuen wie die monatlich mit wechselnden Orten und Themen stattfindende „Muße im Museum“, die Vorstellung des neuesten Buches von Museumsdirektor Dr. Kai Lehmann mit dem Titel „Hexen vor Gericht“, die Eröffnung der neuen Dauerausstellung zur Schmalkalder Regional- und Lokalgeschichte (letztes Quartal) sowie den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt am ersten oder zweiten Advent.

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Schmalkalden: „Der Raum ist der Star“

23.01.2026 16:27 Schmalkalden „Der Raum ist der Star“

Die Dauerausstellung aus dem Jahre 1998 auf Schloss Wilhelmsburg ist in die Jahre gekommen – und wird nun neu gestaltet. „Weniger ist mehr“, heißt jetzt die Devise.

Die beliebte Museumsnacht fällt indes in diesem Jahr aus. Sie soll nach Informationen aus dem Schloss ab sofort im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden – also 2027 das nächste Mal.

Schloss Wilhelmsburg 2026: Kultur trotz Baustelle erleben

Trotz der baulichen Einschränkungen wird deutlich: Hinter jedem Termin steckt erheblicher organisatorischer Aufwand und viel Engagement. Gerade deshalb ist die Botschaft klar: Ein Besuch auf Schloss Wilhelmsburg lohnt sich 2026 ganz besonders – als kulturelles Erlebnis und als Unterstützung für einen traditionsreichen Ort im Wandel.