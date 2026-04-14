Wilhelmsburg Schmalkalden: Museum trotzt Baustelle mit starkem Jahresprogramm

Chorfestival: Klang und Architektur verschmelzen

Ein besonderes Erlebnis verspricht das Wochenende vom 19. bis 21. Juni. Die Thüringer Chorschätze – organisiert vom Residenzverbund Schatzkammer Thüringen in Zusammenarbeit mit dem Chorverband Thüringen – gehen in die nächste Runde, auch in Schmalkalden. In den historischen Räumen des Renaissanceschlosses verschmelzen Architektur und Klang zu einer einzigartigen Atmosphäre. Zum Auftakt am Freitag, 19. Juni, gestalten der Mühlenchor Albrechts und der MGV Zella-Mehlis/MC Rotterode das Programm im Riesensaal. Am Samstag, 20. Juni, folgen am Vormittag der Gesangverein Zella-Mehlis 1980 und das Vokalensemble „Vokalissimo“ aus Zella-Mehlis unter der Leitung von Christa Buchwald, bevor am Nachmittag die Chorgemeinschaft Bahragrund Behrungen, der Volkschor Lobeda 1847 e. V. und der Gesangverein Polyhymnia auftreten. Den Abschluss bildet der Sonntag, 21. Juni, der Chor „Berliner Klangvielfalt“ und der Gospelchor Apolda.