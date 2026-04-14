Wilhelmsburg Schmalkalden: Museum trotzt Baustelle mit starkem Jahresprogramm

Kunstauktion im Schloss: Kulturprojekte profitieren am 5. Juli
Am Sonntag, 5. Juli, steht die Veranstaltung „Kunst für den guten Zweck“ auf dem Programm – eine große Benefiz-Auktion im Schloss. Viele Kunstwerke aus Grafik, Malerei und Buchkunst warten auf neue Liebhaber, darunter Werke der „Leipziger Schule“, des Bauhauses und anderer internationaler Künstler wie Max Klinger, Gerhard Marcks, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Joan Miró. Armin Müller-Stahl, Marc Chagall und Joseph Beuys, mit vielseitige Motiven – von klassischer Moderne bis zu zeitgenössischen Arbeiten. Die Veranstalter versprechen einen spannenden Tag mit einem Live-Auktionator, der Lose aufruft, Gebotsschritte vorgibt und letztlich den Zuschlag erteilt. Ob Sammler, Kunstliebhaber oder Neugierige: Dieser Tag bietet die Gelegenheit, einmalige Werke direkt zu ersteigern.