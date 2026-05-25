„Schöne Akustik, schöner Saal – kein schönes Thema“ – Kai Lehmann verstand es, sein Publikum auf die „Muße im Museum“ einzustimmen. Die Zuhörer wussten genau, worauf sie sich eingelassen hatten. Es ging um die Hexenverfolgung. Ende April war Lehmanns Buch „Hexen vor Gericht“ erschienen. Die ersten Rezessionen liegen vor. „Gerade dieser Zusammenhang zwischen Krise, Angst und Massenmedien macht das Buch so aktuell“, ist auf theology.de nachzulesen. Und genau das erläuterte der Autor in anderthalb Stunden einem interessierten Publikum.