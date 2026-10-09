Neubeuern (dpa/lby) - Ein Fuchs - zwei Wildunfälle: Beim Versuch, einem totgefahrenen Fuchs auszuweichen, ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in Oberbayern in ein Waldstück geraten. Die 23-Jährige blieb unverletzt, am Auto entstand vermutlich ein Totalschaden, wie die Polizei mitteilte. Kurz zuvor war der Fuchs einer polizeilichen Begutachtung zufolge an derselben Stelle auf der Staatsstraße bei Neubeuern (Landkreis Rosenheim) bei einem Wildunfall getötet und ungemeldet auf der Fahrbahn zurückgelassen worden.