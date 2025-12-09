Wildunfälle: Wildschweine lösen Unfälle auf A3 aus - drei Tiere sterben

Höchstadt an der Aisch (dpa/lby) - Eine Rotte Wildschweine hat auf der Autobahn 3 bei Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, versuchten etwa sechs Tiere am Montagnachmittag, die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Pommersfelden zu überqueren. Dabei wurden drei Wildschweine von Fahrzeugen erfasst. Zwei Tiere starben sofort, das dritte wurde schwer verletzt. Es wurde den Angaben nach von einem Jäger erschossen. Die übrigen Tiere flüchteten.