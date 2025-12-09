 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Wildschweine lösen Unfälle auf A3 aus - drei Tiere sterben

Wildunfälle Wildschweine lösen Unfälle auf A3 aus - drei Tiere sterben

Eine Rotte Wildschweine überquert die A3. Mehrere Fahrzeuge erfassen die Tiere. Drei von ihnen überleben die Wucht des Unfalls nicht.

Wildunfälle: Wildschweine lösen Unfälle auf A3 aus - drei Tiere sterben
1
Mehrere Wildschweine haben beim Überqueren der Autobahn 3 Unfälle verursacht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Höchstadt an der Aisch (dpa/lby) - Eine Rotte Wildschweine hat auf der Autobahn 3 bei Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, versuchten etwa sechs Tiere am Montagnachmittag, die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Pommersfelden zu überqueren. Dabei wurden drei Wildschweine von Fahrzeugen erfasst. Zwei Tiere starben sofort, das dritte wurde schwer verletzt. Es wurde den Angaben nach von einem Jäger erschossen. Die übrigen Tiere flüchteten.

Nach der Werbung weiterlesen

Zwei Autos und ein Sattelzug wurden erheblich beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 10.000 Euro.