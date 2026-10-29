Ein Hirsch springt plötzlich auf die Straße, ein lauter Knall und ein demoliertes Auto. Für eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Ilm-Kreis endete die Fahrt an der Rennsteigkreuzung bei Stützerbach am frühen Mittwochabend abrupt. Verletzt wurde zwar niemand, doch der Schaden ist beträchtlich: Auf 6000 Euro wird er von der Polizei beziffert. Vom Hirsch fehlt derweil jede Spur, er ist nach dem Zusammenstoß im Wald verschwunden.