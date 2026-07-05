Wildtierschutz: Jungvögel aus überhitzten Nestern geflohen

Leipzig (dpa/sn) - Hunderte Vogelküken sind bei der jüngsten Hitzewelle aus ihren überhitzten Nestern geflüchtet, zu Boden gefallen - und nun auf menschliche Hilfe angewiesen. Vor allem aus den Nestern gesprungene Mauersegler füllen nun die meist ehrenamtlich betriebenen Wildtierpflegestationen in Sachsen, wie Karsten Peterlein von der Wildvogelhilfe Leipzig sagte. Für seine Station gilt inzwischen ein Aufnahmestopp.