Wildtiere: Zwei Hasen bei Mäharbeiten verletzt - von Polizei getötet

Laut Polizei sind während der Mähsaison Wildtiere wie Rehkitze, Bodenbrüter und junge Feldhasen besonders gefährdet. Jungtiere würden bei Gefahr oftmals regungslos im hohen Gras verharren und seien für Maschinenführer häufig nur schwer erkennbar. Laut Gesetz sind Landwirte und Maschinenführer dafür verantwortlich, die Tiere während des Mähens zu schützen, etwa durch das Absuchen der Flächen oder den Einsatz von Drohnen mit einer Wärmebildkamera.