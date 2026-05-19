Wildtiere: Zwei Hasen bei Mäharbeiten verletzt - von Polizei getötet

Saalfeld (dpa/th) - Im Landkreis Sonneberg sind bei Mäharbeiten zwei junge Feldhasen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Verletzungen der Tiere so schwer, dass die Polizisten sie töteten, um sie von ihrem Leid zu erlösen.
Bei Mäharbeiten im Landkreis Sonneberg wurden zwei junge Hasen so schwer verletzt, dass die Polizei sie töten musste. Gegen den Landwirt wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.
Saalfeld (dpa/th) - Im Landkreis Sonneberg sind bei Mäharbeiten zwei junge Feldhasen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Verletzungen der Tiere so schwer, dass die Polizisten sie töteten, um sie von ihrem Leid zu erlösen.
Nach der Werbung weiterlesen
Den Angaben zufolge wurden möglicherweise noch weitere Hasen bei den Mäharbeiten am Montag in der Gemeinde Frankenblick verletzt. Der verantwortliche Landwirt wird verdächtigt, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Laut Polizei sind während der Mähsaison Wildtiere wie Rehkitze, Bodenbrüter und junge Feldhasen besonders gefährdet. Jungtiere würden bei Gefahr oftmals regungslos im hohen Gras verharren und seien für Maschinenführer häufig nur schwer erkennbar. Laut Gesetz sind Landwirte und Maschinenführer dafür verantwortlich, die Tiere während des Mähens zu schützen, etwa durch das Absuchen der Flächen oder den Einsatz von Drohnen mit einer Wärmebildkamera.