Wildtiere: Wie wahrscheinlich wird die Wolfsjagd in Thüringen?

Mehr als kritisch sehen etwa die Naturschützer vom Nabu Thüringen die Pläne zur erleichterten legalen Jagd auf den Wolf. So würde etwa die geplante Jagdzeit für Populationen im günstigen Erhaltungszustand im Sommer vor allem die Welpen beeinträchtigen, argumentierte etwa Marcus Orlamünder, der Naturschutzreferent des Nabu Thüringen.

Nabu: Weniger Wölfe heißt nicht unbedingt weniger Risse

"Weniger Wölfe bedeuten nicht automatisch weniger Nutztierrisse. Werden Rudelstrukturen durch Abschüsse gestört, kann die Zahl der Risse sogar steigen", so Orlamünder weiter. Soll heißen: Rudel, die Mitglieder durch Abschüsse verlieren, könnten erst recht Beute in Nutztierherden suchen. Aus Sicht des Nabu muss deswegen weiter an besserem Schutz der Herden gearbeitet werden.

Bislang durften nur mit Sondergenehmigung und unter bestimmten Auflagen einzelne Problemwölfe geschossen werden. Dass der Wolf nun überhaupt ins Jagdrecht aufgenommen wird, hängt mit einer Entscheidung aus dem Sommer 2025 zusammen: Damals stuften die EU-Staaten den Schutzstatus des Wolfs von "streng geschützt" auf "geschützt" herab und schufen damit die Voraussetzung für Änderungen im Jagdrecht.

Wolf künftig Teil der Jägerausbildung

Der Landesjagdverband derweil erklärte, dass der Wolf unabhängig von einer möglichen zukünftigen Aufnahme ins Jagdgesetz perspektivisch fester Bestandteil der Jägerausbildung werde. So werde künftig sichergestellt, dass die Jägerschaft in Thüringen sowohl fachlich als auch rechtlich gut vorbereitet sei. Schon jetzt helfen auch als sogenannter Rissgutachter geschulte Jäger dabei, Wolfsangriffe auf Herdentiere zu dokumentieren und zu bewerten.