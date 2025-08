In Thüringen leben Wölfe nach Angaben des Kompetenzzentrums in fünf Gebieten, die offiziell als Wolfsreviere gelten. In der Region Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) und Ohrdruf (Landkreis Gotha) leben Rudel, in den Territorien bei Ilfeld (Landkreis Nordhausen) und im Hainich (Unstrut-Hainich-Kreis) je ein Wolfspaar, ebenso ein Paar bei Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Etwa 25 Wölfe gelten bislang als standorttreu in Thüringen.