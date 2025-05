Wildtiere: Neues Wolfsrevier in Thüringen - Beratungen für Tierhalter

Erfurt (dpa/th) - Zwei weitere Wölfe gelten in Thüringen nun offiziell als heimisch. Das Kompetenzzentrum für den Wolf in Thüringen habe das Revier der Tiere im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zwischen Floh-Seligenthal und Brotterode-Trusetal als neues Wolfsterritorium bestätigt, teilte das Umweltministerium mit. Über mehrere Wochen seien die Fähe - das Weibchen - und der Rüde in dem Gebiet immer wieder in sogenannte Fotofallen getappt, wie die entsprechenden Aufnahmen zeigten. Die beiden Tiere seien aus Tschechien zugewandert.