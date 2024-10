13 Bären-Nachweise im vergangenen Jahr

"Hinweise zur Bestätigung der Sichtung haben wir derzeit nicht", sagte ein Sprecher des LfU. Auch Bildaufnahmen liegen der Behörde nicht vor. Hinweise auf Bären in Bayern werden der Behörde immer wieder gemeldet. Im Jahr 2023 lagen laut Bärenmonitoring des Landesamts insgesamt 13 Nachweise in verschiedenen Landkreisen in Bayern vor.