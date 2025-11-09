Wildtiere auf Wanderschaft Kommt der Elch zurück nach Deutschland?

Wie verhalte ich mich, wenn ich einen Elch sehe?

"Also wenn man einen Elch sieht, sollte man sich darüber freuen, weil das ist ein wenig wie ein Lottogewinn. Es kommt eben nicht so häufig vor", erklärt Biologe Striese. Ganz ungefährlich seien die Tiere aber nicht. Von Hunden etwa könnten sie sich bedroht fühlen. Mitunter seien sie aber auch einfach neugierig. "Und deswegen sollte man halt schon 30 bis 40 Meter Abstand halten." Die Tiere treten, wenn sie sich verteidigen müssen, sehr gezielt mit den Vorderhufen aus, erklärt der Elch-Fachmann. "Selbst ein einjähriger Elch wiegt schon über 150, 200 Kilo. Wenn die uns so schubsen, wie sie das untereinander machen, sind wir reif fürs Krankenhaus."

Wer einen Elch gesehen hat, kann sich direkt per E-Mail bei Elch-Forscher Michael Striese melden: m.striese@lutra-striese.de