Wildtier-Monitoring: Rindertuberkulose breitet sich aus

Unsere Empfehlung für Sie Jägerschaft Bad Salzungen Fuchsjagd dient dem Niederwild Mit der Kreisfuchsjagd hat die Jägerschaft Bad Salzungen ein alljährlich im Januar stattfindendes Treffen etabliert. Dabei geht es nicht nur um Rituale.

In Regionen nahe der Grenze zum Wartburgkreis gilt zudem eine erweiterte Meldepflicht: Zeigen erlegte Stücke „bedenkliche Merkmale“ wie Abszesse an Lunge oder Lymphknoten, müssen auch sie untersucht werden. Die genaue Gebietskulisse und Kriterien definiert die veröffentlichte Allgemeinverfügung.