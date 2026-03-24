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Wildtier-Monitoring Rindertuberkulose breitet sich aus

Nach Tuberkulosefunden im Wartburgkreis weitet Thüringen das Wildtier-Monitoring aus. Jäger in Schmalkalden-Meiningen müssen erlegtes Raubwild untersuchen lassen.

Wildtier-Monitoring: Rindertuberkulose breitet sich aus
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Waschbären gehören explizit zum Raubwild, das laut Allgemeinverfügung untersucht werden muss. Foto: picture alliance / dpa

Die Rindertuberkulose, die in Deutschland lange als nahezu ausgestorben galt, beschäftigt erneut die Behörden in Südthüringen.

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Nachdem im Wartburgkreis in zwei Rinderbeständen Tuberkulose festgestellt wurde, haben Veterinäramt und Landesbehörden umfassende Maßnahmen eingeleitet – darunter ein groß angelegtes Wildtier-Monitoring, das nun auf den Landkreis Schmalkalden-Meiningen ausgeweitet wurde.

Erreger auch im Wild nachgewiesen

Im Wartburgkreis laufen die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen bereits seit Längerem. Ergänzend wurden 2025 über 750 Wildtiere untersucht, darunter Rehe, Waschbären und Wildschweine.

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Das Ergebnis: In 13 Fällen wurde der Tuberkulose-Erreger festgestellt. Die Befunde seien „kein Anlass zu besonderer Sorge“, betont das Veterinäramt – sie zeigten jedoch, dass der Erreger auch in der Wildpopulation zirkuliert und weiterer Beobachtung bedarf.

Pflicht für Jäger deutlich ausgeweitet

Die Landesregierung reagierte nun mit einer Ausweitung des Monitorings auf Schmalkalden-Meiningen. Jäger im gesamten Landkreis müssen ab sofort sämtliches erlegtes oder verendetes Raubwild – darunter Fuchs, Dachs, Marderhund und Waschbär – zur Untersuchung vorlegen.

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Mit der Kreisfuchsjagd hat die Jägerschaft Bad Salzungen ein alljährlich im Januar stattfindendes Treffen etabliert. Dabei geht es nicht nur um Rituale.

In Regionen nahe der Grenze zum Wartburgkreis gilt zudem eine erweiterte Meldepflicht: Zeigen erlegte Stücke „bedenkliche Merkmale“ wie Abszesse an Lunge oder Lymphknoten, müssen auch sie untersucht werden. Die genaue Gebietskulisse und Kriterien definiert die veröffentlichte Allgemeinverfügung.

Wissen für die Praxis

Die Untersuchungen werden durch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt entgegengenommen und an das Landeslabor weitergeleitet. Für betroffene Jäger ist eine Entschädigung vorgesehen.

Amtstierarzt Dr. David Sporn betont die Bedeutung der Maßnahmen: Nur eine belastbare Datenlage ermögliche es, Nutztierhalter gezielt vor Risiken zu warnen und Tierbestände effektiv zu schützen.

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Tiere sind ein wichtiges Reservoir für neue Krankheitserreger. Das zeigt sich nicht nur beim neuen Coronavirus.

Bereits mehrere Schulungen für Jäger haben stattgefunden, weitere Termine folgen. Dabei werden typische Krankheitsmerkmale vermittelt, um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.

Für Jägerinnen, Jäger und interessierte Bürger findet am Donnerstag, 16. April, ab 16.30 Uhr, eine Informationsveranstaltung im Großen Saal des Landratsamtes statt.

Die Allgemeinverfügung ist online unter www.lra-sm.de abrufbar. Das Veterinäramt steht zudem für Rückfragen und zur Anmeldung von Untersuchungen per E-Mail an vet.amt@lra-sm.de oder telefonisch unter 03693 / 485-8139 bereit.