Am Samstag, 29. März, startet das BUND-Wildkatzendorf Hütscheroda in die Hauptsaison. „Wir haben dann wieder sieben Tage die Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bieten interessante Umweltbildungsangebote, Familienveranstaltungen und Naturführungen rund um Wildkatze, Luchs und Co. an“, so Geschäftsführerin Katrin Vogel. „Unsere Umweltbilder binden in ihre Arbeit das neue Spiel ,Wildkatze und Waldverbund’ ein und vermitteln noch anschaulicher das Miteinander von Wildkatze und Wald.“