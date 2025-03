Luchse auf dem Weg in die Freiheit

In Hütscheroda werden laut Vogel Luchse auf die Auswilderung vorbereitet. Dafür gibt es ein spezielles Gehege, das für Besucher nicht sichtbar sei und das derzeit zwei Tiere beherberge. Aus eigener Zucht sind laut Vogel in den vergangenen Jahren neun der streng geschützten Raubkatzen mit den charakteristischen Fellpinseln an den Ohren etwa im Thüringer Wald, im Erzgebirge, in Norditalien und Österreich ausgewildert worden. Auch aus anderen Gehegen und Zoos wie aus Belgien und der Schweiz werden die scheuen Katzen im Wildkatzendorf auf ein Leben in Freiheit vorbereitet.