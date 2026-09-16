Wilder Samstag: Kinder entdecken Herbst auf dem Bauernhof

Unter dem Titel „Entdeckertag Obst und Gemüse im Herbst“ öffnet die Familie Ennenbach ihren Hof in Dörrensolz für die Aktion. Die Teilnehmer gehen gemeinsam auf Entdeckungstour über Acker und Wiese, lernen Herbstgemüse und Obst kennen und können die Ernte auch verkosten.