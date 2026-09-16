Wilder Samstag Kinder entdecken Herbst auf dem Bauernhof
Redaktion 16.09.2026 - 06:00 Uhr
Beim „Wilden Samstag“ können Kinder in Dörrensolz den Herbst auf Acker und Wiese erleben und selbst aktiv werden.
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Unter dem Titel „Entdeckertag Obst und Gemüse im Herbst“ öffnet die Familie Ennenbach ihren Hof in Dörrensolz für die Aktion. Die Teilnehmer gehen gemeinsam auf Entdeckungstour über Acker und Wiese, lernen Herbstgemüse und Obst kennen und können die Ernte auch verkosten.
Ein weiterer Programmpunkt ist das gemeinsame Pressen von Apfelsaft.
Die Veranstaltung findet am Samstag, 19. September, von 10 bis 15 Uhr auf dem Hof der Familie Ennenbach in Dörrensolz statt. Interessierte Familien werden um eine Voranmeldung gebeten. Das ist möglich unter naehrboeden@mailbox.org oder
Tel. (0152)56354616.