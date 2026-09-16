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  6. Kinder entdecken Herbst auf dem Bauernhof

Wilder Samstag Kinder entdecken Herbst auf dem Bauernhof

Beim „Wilden Samstag“ können Kinder in Dörrensolz den Herbst auf Acker und Wiese erleben und selbst aktiv werden.

Wilder Samstag: Kinder entdecken Herbst auf dem Bauernhof
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Auf einem Bauernhof gibt es viel zu entdecken. Foto:  

Obst und Gemüse ernten, Apfelsaft pressen und die Natur erkunden: Dazu lädt der BUND-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zum nächsten „Wilden Samstag“ ein.

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Unter dem Titel „Entdeckertag Obst und Gemüse im Herbst“ öffnet die Familie Ennenbach ihren Hof in Dörrensolz für die Aktion. Die Teilnehmer gehen gemeinsam auf Entdeckungstour über Acker und Wiese, lernen Herbstgemüse und Obst kennen und können die Ernte auch verkosten.

Ein weiterer Programmpunkt ist das gemeinsame Pressen von Apfelsaft.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 19. September, von 10 bis 15 Uhr auf dem Hof der Familie Ennenbach in Dörrensolz statt. Interessierte Familien werden um eine Voranmeldung gebeten. Das ist möglich unter naehrboeden@mailbox.org oder

Tel. (0152)56354616.