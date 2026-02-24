16 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren hatten sich am vergangenen Samstag am Alten Kuhstall in Untermaßfeld versammelt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, hatte wieder zu einem Naturentdeckertag „Wilder Samstag“ eingeladen. Ziel war diesmal der Gemeindewald des Dorfes, in dem gerade Forstarbeiten durchgeführt werden. Jens Nattermann von der Firma Bertuch demonstrierte für die Kinder eindrucksvoll, wie seine beiden starken Pferde die gefällten Bäume zur nächsten Fahrschneise transportierten.