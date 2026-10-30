Wilder Müll KI-Blitzer überführt illegale Müllentsorger

Die meisten Kommunen entscheiden sich für die mobile Variante. Das liege vor allem am Datenschutz, der nicht nur eine dauerhafte Überwachung vorsehe. "Das heißt, dass die Leute nicht einen Standort meiden und anderen Standort einfach nutzen, sondern hier wird ganz klar gefordert, dass wir eben wie beim normalen Geschwindigkeitsblitzer auch einfach auch immer den Überraschungseffekt haben und an verschiedenen Orten präsent sind."

Für die Installation müsse nachgewiesen sein, dass es sich um einen Hotspot handelt und dort regelmäßig größere Ablagerungen anfallen.

Interesse an Müllblitzer groß

Auch Offenbach setzt seit September einen KI-Müllblitzer ein. Das Projekt befindet sich nach Angaben der Stadt noch in einer Erprobungsphase, daher könne eine abschließende Einordung noch nicht vorgenommen werden.

Die Nachfrage nach dem Überwachungssystem sei groß, so Woite. 50 Kommunen in Hessen hätten bei der Firma Celective ihr Interesse bekundet.

Auf die Frage, was er anderen Kommunen raten würde, sagt Bad Nauheims Bürgermeister Kreß: "KI als Chance erkennen, KI nutzen, da wo es Sinn macht".