Der Restmüll steckt neben Plastikverpackungen in gelben Säcken, Scherben von zerbrochenen Flaschen und Gläsern liegen vor den Containern und in der Papiertonne stinkt der Müllbeutel vor sich hin. Die Situation direkt vor der Haustür ärgert die Anwohner in der Straße der Freundschaft.