Von Bad Köstritz bis zur Rhön folgten Alphornbläser aus Thüringen der Einladung der Junkertaler Alphornbläser Wildenspring, sich in dem kleinen Ort in der Landgemeinde Großbreitenbach zum 14. Thüringer Alphornbläsertreffen einzufinden. Schließlich standen 25 Musiker nicht nur auf einer gemeinsamen Bühne, vielmehr ließen sie mit ihrer Musik ganz Wildenspring am vergangenen Sonntagvormittag den Alpen etwas näher sein. Unter den Musikerfreunden, die gekommen waren, zählen jene, die zum zweiten, dritten Mal oder noch öfter bei den Junkertalern zu Gast waren, als auch jene, die Wildenspring erst einmal auf einer Landkarte suchen mussten und schließlich nach dem schönen Tag den kleinen Ort als Freunde verließen.