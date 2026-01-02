In drei Abschnitten haben die Junkertaler Alphornbläser ihr kleines Open Air Neujahrskonzert unterteilt. Mehr ließen die Temperaturen am ersten Januartag nicht zu. Jens und Gabi Jahn und Benjamin Sänger spielten am Edelhof einige Stücke und hatten die Bewohner von Wildenspring dazu eingeladen. „Vom Lünersee“ ist ein einfaches Stück. Damit beginnen wir, sagt Gabi Jahn. Man habe in den vergangenen Wochen nicht viel Zeit für Proben gehabt.