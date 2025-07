Am kommenden Samstag, dem 12. Juli, soll es in Wildenspring noch einmal einen Arbeitseinsatz mit den Bewohnern von Wildenspring geben. Hintergrund sind die Vorbereitungen auf die 655-Jahr-Feier, die eine Woche ihrem Höhepunkt zustrebt. Unabhängig dieses Einsatzes bitten die Mitglieder des Heimatvereins und Ortschaftsrates darum, dass die Einwohner ihre Vorgärten schmücken. An zentralen Plätzen haben es in dieser Woche schon einige Wildenspringer getan und historische Gerätschaften, Tafeln und für Wildenspring typische Accessoires ausgestellt. Am Samstag sollen die Fenster des Edelhofes geputzt werden, sind die Bohlen der Bühne im Edelhof zu streichen und die Außenanlage herzurichten – all das sind Arbeiten, für die gemeinsames Anpacken gefragt ist.