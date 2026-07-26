Der alte Schlüssel hängt seit 50 Jahren im Gemeindesaal von Wildenspring. Es ist das Original der symbolischen Schlüsselübergabe bei der Saalfreigabe 1976.
Wildenspring Mit der Zeitmaschine 50 Jahre zurück
Marina Hube 26.07.2026 - 15:25 Uhr
Es sind nicht so viele Mitstreiter wie einst beim Saalbau in Wildenspring, die an der Jubiläumsfeier mitwirken. An dem Zusammenhalt dieser Zeit knüpfen sie aber an.
Der alte Schlüssel hängt seit 50 Jahren im Gemeindesaal von Wildenspring. Es ist das Original der symbolischen Schlüsselübergabe bei der Saalfreigabe 1976.