Jetzt ist er da, der Winter. Die Wetterprognosen hatten wohl die Wildenspringer im Ohr, als sie das Ziel ausgaben, bis zum vergangenen Wochenende ihren Ort vor allem von Laub zu befreien. Ein Arbeitseinsatz allein reichte nicht, weshalb es in der vergangenen Woche jeden Nachmittag einen Einsatz zum Kehren und Zusammentragen des herbstlichen Überbleibsels gab. Die Arbeiten konzentrierten sich noch einmal am Sonnabendvormittag. Dem Aufruf vom Heimatverein und dem Ortschaftsrat zu den Arbeitseinsätzen folgten viele Einwohner.