Die zwei frischgesetzten Bäume haben in diesen Tagen beste Bedingungen zum Anwachsen. Etwas kühl, verbunden mit Niederschlägen, so sind die natürlichen Grundlagen aktuell gegeben. Für die Verbindung zwischen Mensch und Bäume sorgten die Mitglieder des Heimatvereins von Wildenspring und die Alphornbläser. Sie haben das Baumsetzen zelebriert. Nicht nur für lockeren und nahrhaften Boden haben sie gesorgt, die Alphornbläser Jens und Gabi Jahn und Mitglieder der Junkertaler Vagabunden haben für den musikalischen Rahmen gesorgt. Die Bäume kamen auch von den Musikern. Einen spendierten die Alphornbläser, den anderen der Heimatverein des Ortes.