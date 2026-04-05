Auf zwei Etagen des Volkshauses herrscht eine ausgelassene Partystimmung, die die Wände zum Beben bringt. Im Obergeschoss erklingen die mitreißenden Sounds aus Pop und House, während im Untergeschoss alles im Zeichen des Rocks steht. Die Besucher des Volkshauses lassen sich an diesem Samstagabend nicht auf einen Stil festlegen. Sie flanieren zwischen den Etagen, verweilen hier und dort, nur um dann wieder zurückzukehren. Ein ständiges Wechselspiel zwischen Livemusik und Konservenklängen bietet für jeden Geschmack das Richtige und macht den Abend zu einem wahren Fest der Vielfalt.