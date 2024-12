Wildbret: Eine Spezialität aus dem Thüringer Wald

Mit Blick auf Weihnachten sind Kloß, Rosenkohl oder Rotkraut in vielen Familien gesetzt, ebenso der Wildbraten. In Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen für Bioprodukte oder nachhaltige Erzeugnisse entscheiden, wollen sie gern ein frisches Stück Fleisch kaufen, das nicht aus dem Supermarkt kommt.